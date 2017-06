L’Escola Municipal d’Art i l’Aula d’Escriptura celebren la festa fi de curs

annaïs miró

Dijous 15 de juny de 2017, l’EMA i l’Aula d’escriptura van celebrar conjuntament la clausura del curs que s’acaba els propers dies. A l’esdeveniment hi va assistir el tinent d’alcalde i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Carles Ribas que va ressaltar que “des del consistori l’aposta per la formació en l’àmbit cultural és clara i ferma i és, a més, la base d’una societat crítica i madura”. La tarda de celebració va començar a les 17 h amb l’obertura dels tallers de l’EMA; a les 18 h, a l’Auditori, es van lliurar els diplomes de l’Aula d’escriptura en un acte conduït per l’actriu Mireia Vallès. Després de l’acte, l’alumnat de les dues escoles van compartir un berenar amb coca i cava al Claustre i a les 19.30 h van gaudir de l’intens concert del grup Bigblack Rhino. El curs 2016-2017 de l’Escola Municipal d’Art tanca amb èxit d’alumnes en totes les propostes de programació: tallers, emaXics, monogràfics, Matinal d’Art i recursos educatius. Aquest important nombre d’estudiants converteix l’EMA en un servei educatiu municipal de referència quant a l’educació artística a la ciutat de Girona amb una molt bona acceptació per part de la ciutadania. “Aquest fet ens anima a continuar treballant per tal que els alumnes puguin gaudir d’una experiència educativa de qualitat en unes instal·lacions idònies”, apunta el seu director, Jordi Armengol. Pel que fa a l’Aula d’escriptura, la seva responsable, Glòria Granell destaca que “tanquem la quarta promoció d’alumnes que aprenen a escriure gràcies a les eines que els donen els escriptors-professors de l’escola. I també aprenen a llegir, ja que l’anàlisi d’obres literàries de referència és clau també en la formació del nostre alumnat”. Des de la seva creació el 2013, l’Aula cada any ha omplert totes les places ofertades, la qual cosa confirma que la formació en la paraula escrita era un buit formatiu a la ciutat que ha quedat cobert i que aprendre’n és una necessitat important per als ciutadans. Al costat de la formació de l’itinerari docent de l’Aula, el curs 2016-2017 ha generat propostes per a exalumnes, activitats vinculades a l’EMA i nombrosos cursos i conferències obertes a la ciutadania per aprofundir en el coneixement de la creació literària.

Entre els alumnes de l’Escola Municipal d’Art i els de l’Aula d’escriptura, 1.600 persones s’han format en art i literatura al Centre Cultural la Mercè en aquest curs.

