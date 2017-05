Les visites a la Ciutadella i al Castell de la Trinitat augmenten un 17,34%

El total de persones que durant 2016 han visitat la Ciutadella de Roses i el Castell de la Trinitat s’ha situat en 62.871, 9.300 més que durant 2015, en què s’arribà als 53.571. Aquesta xifra no contempla els assistents a les diverses activitats i espectacles -concerts, exposicions, sessions de cinema, etc- que es realitzen al llarg de l’any en ambdós espais. Els projectes de millora desenvolupats, l’increment d’horaris de les visites guiades i l’ampliació de les activitats culturals que s’hi realitzen, així com una intensa difusió dels dos espais a través de mitjans de comunicació i xarxes socials, es consideren les causes de l’èxit d’aquests resultats.

Pel que fa al lloc d’origen dels visitants, les tres procedències més nombroses segueixen essent, per aquest ordre, França, Catalunya i Espanya, seguides d’Alemanya i Regne Unit. Els mesos de major afluència tornen a ser els mesos de juny, juliol i agost, coincidint amb la temporada turística d’estiu, amb 6.083, 12.991 i 13.031 visitants respectivament.

Aposta per la qualitat i la divulgació

Des de l’Ajuntament i l’empresa de gestió cultural Educ’art, es treballa contínuament en la consolidació de l’oferta a la Ciutadella i al castell de la Trinitat, concentrant els esforços en la divulgació i aproximació del públic visitant al ric patrimoni cultural de Roses, des d’una vessant educativa i també turística, com és el cas de la incorporació de noves ofertes familiars per reafirmar Roses com a destinació de Turisme Familiar.

L’equip de professionals encarregats del servei d’informació, gestió i realització de les diferents activitats que s’hi duen a terme al llarg de l’any (visites guiades, teatralitzades, programa escolar, nocturnes, activitats familiars, etc), el formen llicenciats que provenen del món de la història, la història de l’art, l’educació i el turisme, amb una àmplia experiència en educació i lleure, fet que es tradueix en l’altíssima valoració que fan d’aquests serveis les enquestes realitzades al públic assistent.

Àmplia i diversificada oferta del Servei Educatiu

Les activitats organitzades pel servei educatiu, les quals compten cada any amb una major participació, permeten gaudir als visitants d’una experiència més enriquidora i d’un coneixement més profund del passat històric i del patrimoni rosincs.

En aquest apartat, durant 2016 hi ha hagut 10.779 persones -1.026 més que durant 2015- que han participat en algun tipus d’activitat organitzada pel Servei Educatiu. Un salt qualitatiu assolit sobretot gràcies a l’esforç de difusió de les activitats -especialment durant l’època estival- però també a la diversificació d’activitats, amb la incorporació de tres activitats familiars teatralitzades completament noves: “Marco, el cuiner del Castell”, “El pirata Barba-rossa assalta la badia” i “Els antiherois a la Ciutadella”.

Destaca també la incorporació d’una nova col·laboració amb el Celler Gelamà, amb el qual s’ha dissenyat una visita guiada amb cupatge de vins fermentats en àmfores, i la incorporació de la visita “Descobrint les defenses de Roses”, que permet visitar el búnquer del castell.

Pel que fa a les activitats destinades als centres educatius, les activitats escolars cobreixen l’espectre d’edats des de P3 fins a batxillerat, amb un total de 8 propostes que cada any es revisen i actualitzen. Totes elles utilitzen les noves tecnologies i una dinàmica interactiva, adaptades als currículums escolars corresponents a cada cicle.

