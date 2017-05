Les “Visions i desconcerts” de Alberto García-Álvarez, a la Fundació Vila Casas

La Fundació Vila Casas acull, des del 6 d’abril, una mostra individual de l’artista Alberto García-Álvarez (Barcelona, 1928) després d’una llarga temporada sense exposar a la seva ciutat natal tot i haver desenvolupat una extensa trajectòria expositiva, tant als Estats Units com a Nova Zelanda.

L’exposició aplega una quinzena de peces: per una banda, pintures sobre paper de gran i petit format i, per l’altra, els Crossings, unes peces escultòriques amb base de fusta que, com el seu nom indica, es regeixen pels encreuaments.

L’extraordinària quantitat i varietat d’obres que Alberto García-Álvarez ha dut a terme durant més de 60 anys es manifesta, aquí, de manera selectiva i reduïda, centrant l’atenció en les dues tipologies abans citades i deixant-ne fora moltes d’altres com la pintura al fresc, el mosaic, el vitrall o el vidre pintat.

García-Álvarez va formar part del grup Flamma (fundat l’any 1948 i dissolt l’any 1961) al costat dels aleshores estudiants de l’Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona Joan Lleó, Domènec Fita, Romà Vallès i Francesc Carulla. El grup va centrar la seva pràctica artística en la pintura mural, tècnica que traspuarà, a partir d’aleshores, de les obres de García-Álvarez en el sentit més conceptual del terme. Complementant les obres, un compendi de material documental com llibretes, apunts o llibres, formen part d’aquest discurs expositiu situat a l’Espai Volart de la Fundació Vila Casas.

A cura d’Anna Llopis, la mostra roman oberta fins al 28 de maig.

Etiquetes: Alberto García-Álvarez · Fundació Vila Casas · Grup Flamma