Les “Valentes Dones” d’Antoni Miquel Morro a Ses Cases Noves

Antoni Miquel Morro presenta Valentes Dones a la Casa de Cultura Ses Cases Noves, Aljub, 22 de Santanyí. La mostra es podrà visitar del 4 de març al 12 d’abril.

Morro, qui torna a Santanyí després de 12 anys, realitza les seves escultures amb materials com el granit, el bronze o el ferro per retre homenatge a les idees que puguin contribuir a establir noves relacions entre dones i homes i utilitza l’escultura per a especular sobre l’ésser humà lliure i sobirà.

A la imatge, escultura d’Antoni Miquel Morro.