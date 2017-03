Les reflexions sobre l’ésser i l’espai de Moisès Gil a Mutua Levante

La Fundació Mutua Levante, Plaça d’Espanya, 15 d’Alcoi mostra del 16 de març al 18 d’abril les obres de gran format del prestigiós escultor valencià i professor del Departament d’Escultura de la Universitat Politècnica de València, Moisès Gil a Intencions recíproques a l’espai i el volum.

Intencions recíproques a l’espai i el volum aglutina una sèrie que versa sobre l’esser humà en els teixits socials contemporanis, situacions, actituds, posicionaments, etc. Alhora critica la implantació en la societat actual del concepte de condicionament que repercuteix en l’esser humà el qual, impotent davant les decisions d’altres es veu abocat, imbricat, condicionat per la situació política– econòmica i sumit en la crisis econòmica i de valors actual.

Moisès Gil es pregunta sobre el paper que la societat atribueix als individus, obligant-los a ser submisos i condicionats per les decisions d’uns pocs la qual cosa dóna com a resultat la ‘negativitat de l’èsser’ el que pot convertir-se en un activisme social en pro de los drets fonamentals de la persona deixant de costat el procés social d’involució. Com a contraposició, el treball de Moisès Gil es positivista i conté una carga conceptual per a la reflexió de l’espectador, reivindicant la lluita social, la noblesa de l’esforç, la dedicació, el goig, la cura i l’amor pel proïsme, així com els valors que sostenen la vida de l’individu i que donen sentit al fet de viure més enllà dels aspectes purament econòmics.

L’extensa tasca de Moisès Gil inclou una notòria aportació en totes les disciplines artístiques: elaboració, interpretació, transmissió, comissariat i gestió. La seva obra s’ha desenvolupat especialment en l’escultura, concebuda com un espai obert de possibilitats capaces d’integrar pintures, objectes, instal·lacions o creació audiovisual en diferents formats, tècniques i contexts. La seva trajectòria l’ha situa en un lloc indiscutible dins del panorama de l’art contemporani espanyol, sent un dels artistes més destacats e influents de la seua generació. Moisès Gil ha realitzat més de setanta exposicions individuals i col·lectives en ciutats com Madrid, Barcelona, València, París, Miami, Florència, Roma, Mérida de Yucatán, Düsseldorf, Colònia, Xangai, Seül, Innsbruck, y la seua obra forma part de nombroses col·lecciones públiques i privades d’arreu del món.

A la imatge, “Asomats” de Moisès Gil.

