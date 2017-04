Les propostes performàtiques d’onze artistes a La Casa Encendida

La Casa Encendida de la Fundació Montemadrid presenta del 4 al 28 de maig l’exposició performàtica Transmissions from the Etherspace“, comissariada per João Laia i amb intervencions dels artistes Sophia Al-Maria, Nina Beier, Hicham Berrada, Joana Escoval, Celia Hempton, Shahryar Nashat, Andrew Norman Wilson, Eddie Peake, Jacolby Satterwhite, Pepo Salazar i Emily Wardill.

A través de la proposta d’onze artistes internacionals, l’exposició Transmissions from the Etherspace, una experiència performàtica que investiga la fricció entre la realitat material i immaterial i la tensió que això genera en la configuració de la societat actual o, en altres paraules, analitza com influeix la irrupció dominant de la tecnologia en la cultura contemporània. Transmissions from the Etherspace s’inaugura el 4 de maig amb la performance Présage d’Hicham Berrada i Laurent Durupt; el 5 de maig tindrà lloc la performance Corpsing d’Eddie Peake, i el 6 de maig Living Metals de Joana escoval i Robin Watkins. En la presentació, es podrà veure el passi gràfic de l’estrena mundial de Corpsing, d’Eddie Peake, en la qual l’artista concep el cos humà com un objecte escultòric en potència al·ludint a la fricció entre la realitat material i immaterial que viu la societat actual i explorant les ambigüitats de la sexualitat.

A la imatge, performance d’Eddie Peake.

Etiquetes: Celia Hempton · Eddie Peake · Joana Escoval · La Casa Encendida · Pepo Salazar · Shahryar Nashat