Les primeres pràctiques performatives al Centre del Carme

El Centre del Carme, carrer Museu 2 de València presenta a partir del 6 de juny de 2017 la mostra Intermedis. La cultura exènica en el tercer terç del segle XX espanyol.

L’exposició, organitzada per Acción Cultural Española i el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, s’emmarca en els orígens de la performance i de les pràctiques pluridisciplinares de tipus teatral i preformatiu que van inspirar i van alimentar el territori de l’art contemporani espanyol: el teatre, la cobla, el circ, el cabaret, el music-hall, el cuplé, la revista, les arquitectures efímeres lligades al carnestoltes, la literatura-dramatúrgia, l’escenografia teatral, la dansa, el cinema o els experiments cinètics i cinematogáfics de l’Espanya del primer terç del segle XX, els efectes especials o el disseny gràfic aplicat a la comunicació estètica.

La mostra té un marcat caràcter audiovisual, sent el cinema (fragments de pel·lícules) i el documental els testimonis principals en l’exposició però acompanyats per altres documents com a fotografies, audicions, cartells, cartes, documents, atrezzo, retallades de premsa i periòdics, dibuixos, pintures, objectes, textos, etc.

A la imatge, cartell de la mostra “Intermedis. La cultura exènica en el tercer terç del segle XX espanyol”.

