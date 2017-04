Les particulars jungles d’Ana Beltrán al CEART

L’artista i dissenyadora canària Ana Beltrán mostra del 6 al 21 d’abril El Lugar de Mi Recreo al CEART, Carrer Leganés, 51, Fuenlabrada, Madrid.

La mostra està composta per tres sèries de llenços de mitjà i gran format (El lugar de mi Recreo, Manifestación Floral y Mapa conceptual: ¡Las Plantas se plantan!) i la instal·lació Plancartas. Són pintures de gran contrast i colorit que es caracteritzen pel caòtic dels seus plans que barregen l’oníric i el surreal juxtaposant una naturalesa sense control amb elements quotidians que representen a l’humà.

Aquest projecte planteja reflexionar sobre la necessitat de comptar amb trinxeres d’introspecció on donem curs a tot el nostre potencial imaginatiu en el nostre entorn urbà més immediat: les nostres jungles particulars. Petits llocs o racons-bombolla on ens sentim lliures per trobar la nostra veritat dins de la voràgine urbana i que permetin subratllar les nostres qualitats més positives.

La versatilitat en el seu treball i la força del llenguatge colorista d’Ana Beltrán, l’han fet desenvolupar una línia de treball amb un caràcter únic i genuí. La seva obra sempre ha girat al voltant de la naturalesa, la solitud, el joc i l’entropia. Ítems que han traçat la seva línia argumental per entendre el posicionament de l’ésser humà en el món i acceptar el caos com a motor d’acció i defensar-lo com a paradigma estètic dins de l’art. Així, en el seu anterior projecte, Conjugar Jungla, va desenvolupar un imaginari estètic, plàstic i colorista de la densitat de les jungles de Borneo.

A la imatge, fotografia de la mostra.

