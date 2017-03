Les obres recents d’Antonio Mesones, a la galeria Pilar Serra

Després d’estudiar Belles Arts a la Universitat del País Basc, Antonio Mesones (Torrelavega, 1965) va obtenir una sèrie de beques que el van portar a Lisboa, Amsterdam i Berlín. En aquesta última va establir-hi, fa més de vint anys, la seva residència i el seu estudi i és on, sens dubte, ha trobat la tranquil·litat i la perspectiva adequades per a la realització de la seva obra.

El 18 de març inaugura una exposició amb els seus treballs de pintura més recents a la galeria Pilar Serra (c/ Santa Engràcia, 6) de Madrid. Per a aquesta exposició, el comissari Joao Silvério ha escrit el següent text: “La pintura d’Antonio Mesones pot ser entesa com una construcció sobre el temps, com una indicació de l’activitat del treball del pintor, i al mateix temps com a transició inscrita en l’espectre lumínic executat seguint una composició rigorosa, que es desenvolupa fins al límit de la tela. I en els límits de cada un dels seus quadres, encara que estiguin organitzats en políptics amb diverses teles, és on aquest espectre de llum es constitueix com una percepció de l’esdevenir en què cada vibració desafia la mirada de l’espectador. D’altra banda, aquestes pintures s’estableixen dos nivells de recepció, qüestionant la capacitat perceptiva de cada subjecte. El primer nivell resideix en el treball sobre la utilització del color que pot ser contemplat tant de prop com de lluny en una primera mirada. El segon nivell de percepció és deutor del primer en la fisicitat que la sedimentació de la pintura representa. I és en aquest nivell que la pintura de Mesones expressa la seva radicalitat, subtil i silenciosa, però assumint-se com un assaig sobre el temps, quant condició transitòria de la nostra relació introspectiva amb el món”.

Les pintures recents d’Antonio Mesones es poden veure fins al 17 de maig. La inauguració se celebra el 18 de març d’onze a dues del migdia.

