Les obres multisensorials d’Eliasson, Net i White s’oloren a Elvira González

La Galeria Elvira González, Hermanos Álvarez Quintero nº 1 de Madrid, presenta del 29 de març al 7 de maig l’exposició Sentit de l’Olfacte amb d’obres d’Olafur Eliasson, Ernesto Net i Pae White.

Eliasson, Net i White han estat seleccionats per la proximitat d’algunes de les seves idees, que convergeixen en aquest cas en el mateix interès per incorporar el sentit de l’olfacte a les seves obres com un factor de percepció. L’estructura de cadascuna de les obres en l’exposició està directament lligada a l’olor o aroma que d’elles es desprèn, com si es tractés d’un element de composició més com poden ser el material, la forma o el color. L’olor modela la percepció de l’obra i emfatitza el missatge de l’artista.

La instal·lació Moss Wall d’Olafur Eliasson és una obra viva feta amb un liquen dels rens (cladonia rangiferina) teixit en una maia de filferro al llarg d’una de les parets de la galeria. El liquen és viu, canvia de color a l’assecar-se, encongint i debilitant-se, però un cop es torna a regar, la molsa o liquen s’expandeix, recupera el seu color i desprèn una olor acre. Aquest molsa ve d’Islàndia, país d’origen de l’artista i font d’inspiració de moltes de les seves obres.

La sensualitat característica en tota l’obra d’Ernesto Net ens parla de les seves arrels brasileres. La forma antropomòrfica de Relachado estou atento …, obra creada per a aquesta exposició amb olor de clau, canyella, pebre i cúrcuma, evidencien l’interès de Net per traslladar l’espectador a un món sensorial, en què les olors identifiquen moments i evoquen records.

Pae White amb la instal·lació de cinc “mòduls” en l’exposició, condueix a l’espectador al record a través del sentit de l’olfacte. Olors quotidians associats a situacions concretes que desperten la nostra memòria. El bosc de “mòduls” és una instal·lació que crea un ambient envoltant. Cadascuna d’aquestes obres és una estructura de llum de la qual es desprèn un lleuger aroma, que emana dels peveters situats aleatòriament en diverses de les seves branques. Cada “mòduls” varia lleugerament de color i evoca una situació personal de l’artista a través de l’olor.

Un dels “mòduls” de l’artista Pae White | © Cuauhtli Gutiérrez, cortesia Galeria Elvira González.

