Les noves exposicions de Les Bernardes exploren els marges dels somnis

Les Bernardes de Salt inaugura a partir del dia 3 de novembre, les noves exposicions de novembre i desembre que tenen un fil conductor ”els somnis però explorant els seus marges a través de les obres dels artistes com el mexicà Jose Rodolfo Loaiza, l’olotina Helena Aguilar, la gironina Patrícia Maseda Calamita i el farnesenc Jordi Armengol “armengolroura”, que és el director del Centre Cultura la Mercè de Girona. La inauguració es farà el dia 3 de novembre a les 19.30 h. i les exposicions es podran visitar fins el 29 de desembre. “No són els somnis de sempre, els que tots pensem, anem a explorar els somnis atrevits i més provocadors i diversons dels que són habituals”, ha destacat el comissari de les exposicions Pere Parramon. Els marges dels somnis encaixa amb la filosofia del Centre Cultural del Gironès que aquest any s’ha dedicat a presentar exposicions que destaquen per explorar els marges i fugir dels convecionalismes, segons ha valorat el seu director, Robert Fàbregas.

El pintor mexicà Jose; Rodolfo Loaiza presenta “Dulces sueños & Desencantados”, a la Sala Central, que és una exposició que actualment està generant molt interés a nivel internacional pel seu estil atrevit i un pop art centrat en la transgressió dels mites contemporanis de la cultura en general. “És com una mena de mostra del desencant del somni americà a través de l’animació infantil de Walt Disney, amb una crítica social sobre el malestar i les patologies de la societat”, destaca la comissària Laura Cornejo.

Les altres exposicions seran les de la fotògrafa olotina Helena Aguilar, amb “Let me Grab your Soul Away”, que mostra un altre tipus de somni: el romàntic de les novel·les victorianes, amb un tipus de fotografia analògica i es podran veure a la Sala Bernardes Photo i a la 29 m2. Jordi Armengol “armengolroura”, de Santa Coloma de Farners, mostra la seva fàbula sobre què poden somiar els animals d’una granja alhora que els humanitza, amb l’exposició titulada “Farm or Farmer”, a la Sala Laboratori, on també compartirà espai amb l’artista gironina Patrícia Maseda Calamita, que exposarà “Óneiros”, un conjunt d’escultures de paper vinculades al món dels mites i llegendes filosòfiques.

A la imatge, obra del pintor mexicà José Rodolfo Loaiza.

Etiquetes: Les Bernardes