Les nines russes de Glòria Giménez a l’Espai d’Arts

A partir de dibuixos de fotografies de premsa, Glòria Giménez va traçant un collage entre aquests i altres suports plàstics i audiovisuals, creant connexions entre ells i la seva pròpia experiència. L’exposició vol ser un dispositiu per crear punts de creuament des d’escenes que pertanyen a la vida pública a les vinculades a la quotidianitat de la vida privada, d’allò que considerem seriós al que percebem com un joc. L’artista utilitza la idea de la pista infinita com a camp visual inacabable on van apareixent elements en un loop sense fi, com les històries inacabables de Xahrazad i Les mil i una nits, com una xarxa entre diferents treballs i estímuls que funcionen simultàniament. L’exposició es podrà veure del 24 de maig al 18 de juny de 2017 a l’Espai Arts, al carrer de Lluís Companys, 1, de Granollers. Glòria Giménez viu a la Roca del Vallès. Llicenciada en Belles Arts, experimenta amb diferents mitjans per tal de provocar una mirada diferent sobre allò conegut. Utilitza fotografes, tractament d’imatge gràfca, vídeo, peces de caràcter escultòric, tenint en compte sempre l’espai d’ubicació com a component fonamental en les seves obres. Ha fet dues incrustacions anònimes al carrer, un quadre que esdevé una pàgina de Facebook, una màquina de remeis per l’esperit, una acció al carrer per regalar imatges d’una col·lecció de pintura, així com la instal·lació la Biblioteca viscuda a la Biblioteca Roca Umbert. Va obtenir el 2n Premi Miquel Casablancas (2000), i va estar seleccionada a la Biennal d’Art de joves creadors. Ha estat als taller d’Hangar com a artista resident, i ha fet exposicions individuals al Centre Cultural de la Roca del Vallès (2011), Centre Cívic Urgell i Sala Ciutat de Granollers (2014) i la Casa Elizalde (2016).

Etiquetes: Espai d'Arts · Glòria Giménez