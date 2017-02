Les naus de les Drassanes al Museu Marítim

Des de l’11 de juny del 2015 i fins al 31 de desembre del 2017, el Museu Marítim de Barcelona presenta “7 vaixells, 7 històries”.

L’MMB us presenta aquesta nova exposició semipermanent sobre històries de vaixells on podreu veure exposats alguns dels models de vaixell més destacats del Museu, des de navilis fins a portacontenidors, així com objectes diversos del fons del Museu, com ara atles i cartes nàutiques, instruments de navegació, canons, elements per facilitar l’estiba de les mercaderies, gravats, exvots, armes, documents, etc.

Res simbolitza millor les aventures marítimes que la imatge del vaixell. En totes les èpoques i a tots els mars els vaixells han estat els instruments que han permès l’ésser humà comerciar, viatjar, descobrir, lluitar i ara també gaudir. Els vaixells són màquines però tenen personalitat, tenen nom i tenen el seu caràcter, com pot assegurar qualsevol navegant. El vaixell és un vehicle però al mateix temps és un contenidor, de coses i de persones, però també de vivències, d’històries i de mites. Un contenidor que anima a descobrir el desconegut, com els contenidors d’aquesta exposició.

El MMB convida a navegar per diverses narracions utilitzant diferents vaixells com a grans protagonistes, triant entre moltes possibilitats set grans temes universals que conformen els diferents àmbits de la mostra: el conflicte, el lleure, el descobriment del món, el transport de mercaderies, la pirateria, el viatge i el canvi tecnològic. Esperem que gaudiu d’aquestes set històries.