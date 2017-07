Les mitologies contemporànies de Carles Piera Claramunt

Artèria- Espai d’art i tallers, carrer Argent 33 d’Igualada presenta del 13 de juliol al 30 d’agost Les Arquitectures Sagrades, mostra individual de l’artista Carles Piera Claramunt. Les obres mostrades formen part de la sèrie The Tamed Gods 2017 (Déus domesticats) que forma part de les anomenades “Mitologies Contemporànies” on l’artista busca nous éssers mitològics que representin la nostra societat actual.

Una recerca escultòrica iniciada l’any 2012 i que pren la seva màxima maduració en l’exposició “Ser per no Ser”, guanyadora del premi TAVV CC 2016 on l’artista imagina una nova espiritualitat que afirma que els déus que realment hauríem de venerar són aquells éssers que neixen amb la finalitat d’alimentar-nos, que viuen exclusivament per al nostre benefici.

En el món de Carles Piera Claramunt, el somni i la màgia conviuen amb la realitat. Els objectes que l’envolten, oblidats per altres, troben al taller de l’artista una segona oportunitat. Traçant les correspondències ocultes que uneixen aquests objectes sensibles, l’oníric s’obre camí i ofereix altres realitats possibles, altres connexions, noves qüestions, donant pas a un simbolisme personal que serveix per donar una resposta poètica a aquelles qüestions més existencials de la raó humana.

Un missatge cru velat per l’encant estètic dels materials amb els que combina i treballa amb la precisió d’un alquimista, a traves del modelat i l’assemblatge de materials com la resina, el ferro, i l’or; detrits que es converteixen a poc a poc en relíquies, símbols potents dels nostres temps.

Carles Piera Claramunt (Barcelona 1985) ha estat guardonat amb el Premi artista emergent Drap Art, premi de Belles Arts Sant Jordi dels Països Catalans o el Premi TAV CC.

A la imatge, cartell d'”Arquitectures Sagrades”, mostra individual de l’artista Carles Piera Claramunt.

