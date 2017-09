Les joguines de Palau i Fabre s’exposen al Museu del Joguet

El Museu del Joguet de Catalunya, carrer Sant Pere 1 de Figueres, dedica una mostra al poeta, narrador, assagista i dramaturg Josep Palau i Fabre (Barcelona 1917-2008).

Palau i Fabre és considerat un dels màxims experts internacionals sobre l’obra i la personalitat de Picasso, sobre el qual va publicar més de vint obres, que han estat traduïdes en diverses llengües.

La seva obra poètica està recollida en el volum Poemes de l’Alquimista editada clandestinament per primera vegada el 1952. Els seus assaigs sobre art i literatura, Quaderns de l’Alquimista, suposen una reflexió nova al voltant de la tradició cultural, dels clàssics medievals fins als pares de la modernitat.

Com a activista cultural va jugar un paper important en la represa de la literatura catalana de postguerra com a creador i editor, entre d’altres, de les revistes Poesia i Ariel i com a traductor d’obres de Rimbaud, Balzac, Artaud i Mariana Alcoforado.

El desembre del 2005 sortí publicada l’Obra Literària Completa.

Fou guardonat, entre altres, amb la Creu de Sant Jordi, el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, la Medalla d’Or Barcelona, ha estat nombrat Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres pel govern francés i investit doctor honoris causa per la Universitat de les Illes Balears.

La culminació del seu projecte vital es materialitza el 2003 amb la creació de la Fundació Palau, a Caldes d’Estrac.

A la imatge, “Ciril·lo”, joguet donat per Josep Palau i Fabre al Museu del Joguet de Catalunya.

