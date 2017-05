Les il·lustracions de Miquel Saumell a l’HD Riudebitlles

annaïs miró

Del 19 al 28 de maig de 2017, l’HD Riudebitlles al Carrer de Baix, 33, de Sant Pere de Riudebitlles, acull l’exposició Vençuda sí, doblegada mai! sobre l’obra d’Anna Rosselló, un llibre de memòries que va causar un gran impacte a l’artista. Miquel Saumell va estudiar disseny gràfic i s’ha dedicat al dibuix, la il·lustració i la música. Anna Rosselló i Elias és una escriptora catalana i esperantista compromesa amb els drets de les nacions sense estat, especialment de les que va visitar a l’Amèrica del Sud i Centreamèrica i la seva pròpia: els Països Catalans. Ha escrit vint-i-dos llibres on explica les aventures i coneixences dels amerindis d’Abya Yala, assajos diversos sobre els catalans i les seves memòries, on hi relata la repressió franquista que va patir ella i la seva família. El 1956 va traslladar-se al Brasil amb el seu marit Josep Travesset i la seva filla de dos anys i mig (Carme Travesset) fugint de la repressió franquistai també a causa de la misèria de l’estat espanyol en aquella època. Després de residir a Sao Paulo un temps, van iniciar un viatge a través de tot el con sud per conèixer de pròpia mà les nacions ameríndies que havien estat esclavitzades pels colonitzadors espanyols. També assistiren a diversos col·loquis i congressos organitzats per les universitats o les entitats amb les quals contactaven. El viatge el van fer en un carruatge tirat a cavall que anomenaven cotxellar, amb el qual viatjaren pels estats de Brasil, Bolívia, Perú, Equador, Colòmbia, Panamà, Costa Rica, Hondures, etc., quedant-se a les portes de Mèxic on no els deixaren entrar. D’allí giraren cua vers Panamà i després de vuit anys al continent americà retornaren a Barcelona.

