Les fustes d’Evelí Adam arriben al Tinglado

El Tinglado, 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona, presenta del 14 de setembre al 26 de novembre l’exposició pictòrica i escultòrica Mitologia i Natura, L’Ànima de la fusta de l’artista Evelí Adam.

Com el mateix artista explica, “la natura, sovint sembla imitar-se ella mateixa. Les arrels i els troncs adopten estranyes formes animals que, a vegades, exigeixen un petit retoc, o ni tan sols això. Mitologia i Natura és un projecte expositiu d’arrels i soques de pi negre i pi roig, convertides en imatges fantàstiques, dimonis, follets, lleons alats… que fan volar la imaginació dels més petits i crear evocacions mítiques, als més grans.

L’Ànima de la fusta és una exposició que uneix l’espai, la matèria i el temps. És un viatge en el temps partint de la noblesa de la fusta. És un recorregut que s’inicia amb la fusta en estat natural, al bosc. Unes fustes que, per les seves qualitats i formes, per si soles són obres d’art. El recorregut passa per unes matèries utilitzades antigament en les cases que, per ser velles, s’han convertit en peces de gran bellesa i finalitza amb les obres d’art pictòriques i escultòriques realitzades per l’artista, que utilitza una tècnica pròpia, inèdita a partir de material de rebuig (serradures, encenalls…) així com acrílics sobre fusta. Unes obres de gran detall i precisió.

És un viatge pel món de la fusta, que vol aproximar el públic a la seva noblesa, a l’ànima de la fusta i a l’art que en sorgeix”.

A la imatge, obra d’Evelí Adam.

