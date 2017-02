Les fotos de l’actor Norman Reedus a Artevistas Gallery de Barcelona

annaïs miró

Si hagéssim de pensar en Norman Reedus com en el seu personatge a The Walking Dead pensaríem que l’únic que fa és caçar esquirols. Però aquest actor talentós i antic model té aficions molt més sociables quan no està sobrevivint a l’apocalipsi, una de les quals inclou la fotografia. Reedus exposarà les seves fotografies a Artevistas Gallery de Barcelona, al Passatge del Crèdit, 4. Del 14 de març a l’1 d’abril l’espectador podrà conèixer una altra faceta d’aquest reconegut actor, conegut per la seva interpretació de Daryl Dixon a “The Walking Dead”, “Los Elegidos” de Ridley Scott, ” The Conspirator” de Robert Redford, “Mimic” amb Guillermo del Toro, entre d’altres. Actualmente protagoniza la segunda temporada de su propio reality cultural viajando en moto con un invitado distinto cada semana. La veritable passió de Reedus és l’art. La pintura, la fotografia i l’escultura. Ha exposat les seves obres en nombroses ciutats de tot el món (Nova York, Berlín, París) i va publicar un llibre de fotografia The Sun’s Coming Up… Like a Big Bald Head. L’exposició d’Artevistas Gallery porta el mateix títol, i està comissariada per Géraldine Béigbeder i Laurie Dolphin. Reedus va néixer a Hollywood (Florida), tot i que poc després de néixer la seva família va traslladar-se a Los Àngeles (Califòrnia). Després d’abandonar la seva casa amb 12 anys, va viure en diferents països, com el regne Unit, Espanya o Japó. Fou descobert en una festa a Los Angeles mentre compaginava la seva feina en una botiga de motos Harley-Davidson a Venice amb la seva feina gràfica com a pintor, fotògraf i escultor per a espectacles. La seva primera actuació fou a l’obra Maps for Drowners al Tiffany Theater al Sunset Boulevard. Ha treballat per a marques com Prada, Alessandro Dell’Acqua, D’urban, Levi’s, Lexus. Les fotografies de Norman Reedus són precioses, terrorífiques, macabres i provocadores, alternant l’obscur amb el sublim. El tema recurrent de les seves imatges converteix la inquietud en bellesa.

Etiquetes: actor · Artevistas Gallery · fotografia · Norman Reedus