Les fotografies vintage de Laguillo a “Casa sin fin”

La galeria Casa sin fin, Dr. Fourquet 8 de Madrid, presenta l’exposició de Manolo Laguillo Vintages 1976-1992 a partir del 25 de març.

Laguillo és un dels principals fotògrafs espanyols del canvi de segle. L’últim muntatge de la col·lecció del Museu Reina Sofia comptà amb la sèrie sencera Lavapiés, juliol-agost, 2014. Actualment, està preparant tres treballs molt ambiciosos: per al Museu de la Universitat de Navarra (Pamplona), per a la Fundació Cerezales (Lleó) i per al Col·legi d’Arquitectes de Barcelona. A més, al Centre d’Art Bombes Gens, de València, de pròxima obertura, acollirà alguns dels seus treballs recents, realitzats in situ.

En aquesta nova exposició, Laguillo mostrarà fotografies d’entre finals dels 70 i principis dels 90: de Barcelona a Berlín … Es tracta de còpies vintage, és a dir, de còpies d’època, gairebé totes elles úniques, i que va passar a paper ell mateix en el seu propi laboratori, excepte tres imatges en color: una “secció” molt singular de la seva obra mai exposada fins ara. (Durant les dues últimes edicions d’ARCO es van mostrar ja alguns vintages, que van ser adquirits per importants col·leccions europees.)

El mateix artista escriu al desplegable s’ha editat amb motiu de l’exposició: “Totes les fotografies, sense excepció, estan fetes amb càmeres de gran format. Sempre vaig tenir clar que per a mi aquest era l’única manera possible de treballar. Necessitava el detall terrible i l’enorme gradació tonal del gran format, i també les seves possibilitats addicionals de controlar amb precisió la geometria de la imatge “.

A la imatge, fotografia de Manolo Laguillo.

Etiquetes: Casa sin fin · Manolo Laguillo