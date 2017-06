Les fotografies solidàries de José Sanabria

La Sala d’exposicions Gil Marraco de la Reial Societat Fotogràfica de Saragossa, carrer Luis de la Vall 2 de Saragossa acull del 23 de juny al 21 de juliol de 2017 l’exposició fotogràfica La veritat nua del carrer.

La mostra presenta fotografies fetes a persones sense sostre a Barcelona, ​​per recaptar fons per a l’associació Homeless Enterpreneur (Emprenedors sense Sostre) realitzades en un entorn controlat, però fent veure que estan al carrer. José Sanabria, col·labora amb aquesta associació sense ànim de lucre, a la qual ajuda amb les fotografies realitzades a persones sense sostre, però que volen sortir del carrer.

José Sanabria, fotògraf especialitzat en Retrat, Boudoir i Nu. Ha realitzat diverses portades de la revista interviu, publicat en diverses revistes digitals, realitzat diverses editorials de moda, perfum, i innombrables sessions privades i workshops per tot Espanya. Especialista en el maneig de la llum d’estudi, aprofitant al màxim les seves qualitats i creant fotografies de gran bellesa i sensualitat. Gran capacitat de comunicar i empatitzar amb el públic. Gairebé 3.000 seguidors a Facebook, canal propi de YouTube on comparteix coneixements. Presenta una secció de fotografia en un programa d ‘actualització-tat d’una emissora de Barcelona, ​​MetroFM i disposa de canal de streaming de pagament, on es pot assistir als seus cursos remotament.

A la imatge, fotografia de José Sanabria.

