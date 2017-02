Les fotografies de Miquel Galmes a l’Espai Garum

L’Espai Garum de Lliçà d’Amunt presenta del 19 de febrer (12 h) al 20 de maig del 2017 l’exposició “Fotografies 1974-2012″, una retrospectiva del fotògraf Miquel Galmes.

No descobrirem ara qui era en Miquel Galmes, un referent durant la segona meitat del segle XX amb una creativitat desbordant fins al dia de la seva mort en 2015. Galmes va ser fundador i president de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, a més de formar part de la Royal Photografic Society of Great Britain i l’European Society for the History of Photography. Una llarga trajectòria de més de 50 anys com a fotògraf artístic, amb una clara projecció a l’àmbit docent, i obert a totes les tendències i manifestacions de l’art i la cultura. La seva obra ha estat exposada en diversos països europeus i americans.

Al març del 2008, en segon aniversari d’Espai Garum, ja va mostrar la seva obra amb “La mirada vertical”, i encara avui es recorda la bona estona que es va poder gaudir durant la inauguració, a través de la seva amena conversa i amplis coneixements sobre la història de la fotografia. Posteriorment l’espai va estreny la seva relació amb Galmes a la Biennal d’Olot, i el 2012 li va proposar de participar en la Fira del Festival Revela-T2013 amb algunes fotos seves de petit format. Segons els responsables de Garum “Miquel ens va dir que sí i entusiasmat, com sempre, va buscar en el seu extens arxiu fins a seleccionar 22 negatius en blanc i negre de diverses èpoques. Aquests negatius els va positivar ell directament sobre paper baritat Ilford Galerie de 15 x 15 cm, formant una col·lecció eclèctica però que, simultàniament, mostra la coherència en el temps d’un autor al qual interessaven una gran diversitat de temes i tècniques. Els negatius estan datats des de 1974 fins al 2012 i el tiratge únic el va fer el 2013″.

A la imatge, Miquel Galmes.

Etiquetes: Espai Garum · Miquel Galmes