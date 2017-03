Les fotografies d’Andrea Santolaya es mostren a l’hotel Hesperia

gisela chillida

Mondo Galeria presenta del 29 de març al 23 de juny la mostra Impacte de l’artista madrilenya Andrea Santolaya a l’Hotel Hesperia, Passeig de la Castellana 57 de Madrid. La nova exposició recull fotografies que reten homenatge dues disciplines esportives tan exigents com el rugbi i la boxa.

A Nova York, o a Biarritz, la fotògrafa es compenetra amb el dia a dia dels esportistes per crear dos reportatges amb els que supera la barrera del retrat per obrir-nos a una finestra cap a l’ésser humà, la persona. “Aquest treball d’Andrea Santolaya és únic en el llegat de l’esport … Tracta sobre el silenci, sobre la resistència i la paciència … El que omet aquesta fotògrafa dóna forma al que sí ens mostra: l’ànima admirable d’aquelles dones que s’han exercitat, que han entrenat, que han deixat la seva casa a l’alba per saltar la corda i boxejar a l’ombra, que han anat a treballar durant hores per aconseguir finançar un destí, un destí que crida a enfortir-ja acorazarse inherentment, però també a suavitzar-se, com si només es pogués descobrir l’ànima mitjançant la flama i la perforació de l’acer. Una voluntat d’acer per aconseguir mestratge i múscul. Aquest treball és sobre l’ambició física i el silenci intern que creix de la seva invisibilitat … si t’endinses en els fragments continguts en aquests retrats, la seva integritat i poder et captivaran. Llavors t’introduiràs en un somieig silenciosa. Estaràs experimentant el resultat continu que brilla en el seu i nterior ” (Larry Fink)

A la imatge, fotografia d’Andrea Santolaya. Aupa B.O. © Andrea Santolaya. Cortesia Mondo Galeria.

Etiquetes: Andrea Santolaya · Mondo Galeria