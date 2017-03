Les flors d’aigua o l’ànima simbolista de Guillermo Simón  

La galeria Gema Llamazares (c/ instituto, 23) de Gijón inaugura, el 16 de març, l’exposició Las flores del agua de Guillermo Simón que podrà veure-s’hi fins al 30 d’abril.

El crític d’art Rubén Suárez, defineix així l’exposició de Simón: “El caràcter romàntic-simbolista ha estat sempre latent a la creació plàstica de Guillermo Simón, i sobre aquesta subjacent premissa la seva pintura ha anat avançant cap al llenguatge de l’abstracció creadora, encara que com ja vaig comentar amb motiu de la seva última exposició, Geografías del mar a la Fundació José Cardín, sense perdre mai, fins ara, la referència objectiva. En aquella exposició, que estava protagonitzada pel mar com ho havia estat sempre la seva obra, l’artista emfatitzava, sobre la permanent condició romàntica, el gest expressionista, per descriure la naturalesa desenfrenada dels trencants onatges d’un mar embravit. Ara, Guillermo Simón realitza un gir tan arriscat com artísticament estimulant en la seva pintura, no només en el tema sinó en el seu tractament, sense que això signifiqui cap canvi d’estil: ha portat la pintura a aigües més tranquil·les, estancades perquè l’estany és el lloc en què viuen, flotants i belles, les flors de l’aigua. I, és clar, per això, el pintor ha d’abandonar el gest de la pintura d’acció, que en alguns aspectes feia recordar a Pollock, i embadalir-nos amb una poètica artística intensament subjectiva que evoca sensacions i emocions, creant un bell teixit plàstic de formes i colors. No hem d’oblidar que van ser precisament els simbolistes, abans i més que els impressionistes i els postimpressionistes, els qui amb les seves grans àrees de color sobre superfícies planes, van preparar el camí a l’abstracció lírica. Penso que si Redon o Gauguin pintessin avui, pintarien aquestes flors de semblant manera”.

Etiquetes: Guillermo Simón · Rubén Sanz