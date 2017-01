Les fires d’art, tema monogràfic del número 177 de bonart

Temps de fires es el tema monogràfic de la revista bonart n. 177 que sortirà el dia 1 de febrer. Les fires que se celebren a Madrid i Barcelona (Arco, Art Madrid, Fama, Arts Libris) i la més que segura organització d’una nova gran fira a Barcelona a la tardor del 2018, són analitzades per especialistes i galeristes.

Bonart recull en el seu primer número de l’any el desè aniversari de la Fundació Lluís Coromina de Banyoles; els 75 anys d’Arranz-Bravo, la tasca de la Xarxa de Centres d’art de Catalunya i una entrevista amb el director de Cultura de la Fundació Mapfre, Pablo Jiménez Burillo.

Bonart compta amb articles d’opinió de Ricard Planas (Paraparèmia al país fundacional), Daniel Giralt-Miracle (Per o contra la cultura), Montse Badia (La música de les nostres vides), David G. torres (Ter i les Kardashian), Joan M. Minguet (Conservació i progressisme), Luis Antonio de Villena (Metapintura), Xavier Barral (Valor relatiu), VicençAltaió (Llengua i art a l’escenari èpic del teatre) i Arnau Puig (Ricard Opisso, l’art i l’acudit).

Les exposicions més destacades del territori són comentades per Arnau Puig, Natàlia Chocarro, Mercè Vila, Lluïsa Sala, Pilar Parcerisas, Núria F. Rius, Núria Gurina, Conxita Oliver, Cristina Ribot, Beatriz García Moreno, Anna Carreras i Ricard Silvestre.

El número 177 de Bonart també recull les notícies que han destacat en l’àmbit artístic als països de parla catalana, així com reportatges sobre el nou equip directiu del Macba; el nomenament de Maria Choya com a directora de la Fundació Palau; l’oblit que es fa de Junyer; el directori Clifford; les activitats de l’Any Fontserè; la convocatòria dels Joves fotògraf(e)s de les comarques gironines i l’inici, el 2019, de la primera fase de la Casa Pastors. Ramon Moreno estrena secció, Art i Música. Pepe Martínez Lozano és el protagonista de Biblioteca d’Anna Carreras; Juan Gil parlar del retorn a la moderació a Mercat de l’Art; la restitució dels béns culturals és el tema de Beatriz Niño a Art i dret i Fidel Balaguer titula Queixa la seva col·laboració a Com exposar en una galeria #14.

Imatge: Detall de Vanitas IV de Gino Rubert, portada del número 177 de bonart.