Les estructures de Moisés Mañas a la Galeria Rosa Santos

annaïs miró

De l’11 de maig al 30 de juny de 2017, la Galeria Rosa Santos, al carrer de la Bosseria, 21, de València, acull l’exposició Estructuras de entretenimiento de l’artista Moisés Mañas, que insisteix en la dualitat mecànic/digital dels nostres temps a través d’un gir que es fixa en les estructures del videojoc, com a clau de l’entreteniment contemporani, i mira de desvetllar l’experiència lúdica a través de les seves formes. Essent l’estructura la distribució i organització de les parts, i la relació que mantenen entre sí; i l’entreteniment una diversió que s’estableix en el nostre temps d’oci per evadir-nos temporalment de les preocupacions quotidianes —en el sentit de distracció que li va donar Blaise Pascal al segle XVII—, aquesta exposició de Moisés Mañas s’articula en quatre estructures que persegueixen definir aquesta experiència a través de les formes: Estructura 1. Els temps corren en uns comptadors en direcció oposada en una coreografia de nombres sense final en què mai no es troben. Es resten o sumen deixant en suspens un temps impossible: aquest fragment de temps real tan difícil de detectar, de palpar, al mig d’ambdós marcadors. Estructura 2. Convertits en escultura de ceràmica, els joysticks deixen de ser dispositius de control efectius per a ordenar simbòlicament l’experiència a l’espai: aquests comandaments de videoconsola —impossibles per impracticables— desencadenen el sentit de la interacció en el joc expositiu. Estructura 3. Es construeix una gran corba de fusta fina que a manera de rampa evidencia una parábola que serà l’escenari d’un simulador d’skate. Estructura 4. L’expressió lúdica per antonomàsia de la nostra època es torna una experiència irònica on allò mecànic i allò digital conviuen: una projecció del joc, un comandament i un projector que va mostrant els punts aconseguits (score).

Etiquetes: estructures · Galeria Rosa Santos · Moisés Mañas