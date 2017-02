Les escultures de Will Coles a la Fundació Frax

annaïs miró

Dell 24 de febrer al 19 de març de 2017 s’inaugura l’exposició End of an era, de l’escultor Will Coles a la Fundació Frax, al Passeig de les Estrelles, 3, d’Albir, a Alfàs del Pi (Alacant). En paral·lel a l’exposició a la sala Ramón de Soto, el dia 26 de febrer de 2017 es durà a terme una visita guiada en noruec a l’exposició Vida por el arte, arte lleno de vida, d’Eberhard Schlotter, a cura de la seva filla Sibylle Schlotter. La mostra de Will Coles és un homenatge a l’escultura de carrer, unes peces desafiadores que barregen l’estètica pop amb l’art conceptual. Les seves peces són inquietants i han sorprès ciutats d’arreu del món, sobretot per la incorporació de paraules dissonants i plenes d’humor negre. Will Coles va néixer a Warwickshire, i va créixer a Suffolk. El seu avi, Norman Sillman, també va ser escultor, amb la qual cosa li va ser fàcil accedir a l’art modern i clàssic mentre era petit. Diu Coles que alguns dels seus períodes preferits en art inclouen el grec antic, l’Àfrica occidental, la cal·ligrafia xinesa o l’art de carrer. De la barreja talentosa d’aquests moviments n’ha sorgit un estil molt peculiar.

