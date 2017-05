Les escultures de Tano Pisano s’exposen al Terracotta Museu

El Terracotta Museu, c/Sis d’Octubre, 99 de La Bisbal d’Empordà presenta a partir del 4 de juny i fins al 18 de setembre de 2017 l’exposició Tano Pisano: Ceràmica a la sala d’exposicions temporals del Terracotta Museu.

Aquesta mostra vol esdevenir una retrospectiva del treball en ceràmica realitzat per l’artista italià, i de reconeixement internacional, Tano Pisano. Una obra que ha elaborat amb l’assessorament i l’estreta col·laboració d’artistes, artesans i ceramistes de la Bisbal d’Empordà i comarca.

” Tano Pisano (Lentini, 1947) és un home de filiació empordanesa indiscutible. Ens ha fet regals tan impagables com el Mural de la Pau de l’església de Sant Martí de Palafrugell, el recull de receptes amb el recuit com a protagonista del llibre El recuit recuit o l’escultura Peix cedida al Museu de la Mediterrània de Torroella. Generós i modest com ha demostrat en incomptables ocasions, ha combinat des de sempre una creativitat reconeguda tant en l’àmbit artístic com en el gastronòmic. Xef reconegut a Copenhague o Avinyó, aquest 2017 ha aparegut una recepta seva en el projecte editorial de Giorgio Mondadori L’arte in cucina. Gli artisti incontrano gli chef. Pisano hi participa des dels dos vessants protagonistes del llibre. No podia ser d’una altra forma.

Les ceràmiques de Pisano són pròpies d’un escultor? Pisano usa la ceràmica de la mateixa forma que usa l’aquarel·la o el gravat (fins i tot m’atreviria a dir la gastronomia, però això ara no toca). La seva fascinació per treballar amb els artesans és també culpable de la seva fascinació per la ceràmica. Li agrada dibuixar i la ceràmica no és altra cosa que una altra mena de dibuix.

Quel che resta… en l’obra d’en Tano Pisano és sempre sempre la bellesa.” (Gerard Prohias)

A la imatge, l’escultor Tano Pisano amb una de les seves obres © 2017 Terracotta Museu

