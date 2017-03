Les escultures de Marta Sánchez Luengo al Palau de Fernán Núñez

La Fundació dels Ferrocarrils Espanyols presenta del 6 d’abril al 12 de maig de 2017 al Palau de Fernán Núñez, carrer Santa Isabel 44 de Madrid l’exposició A mi tran tran, escultures de Marta Sánchez Luengo.

A mi tran tran parla sobre la vivència personal que experimentem en viatjar cadascú, al seu temps i manera. El viatge, és entès com a trànsit, i comprès com a oportunitat des d’on apreciar la importància del recorregut com a lloc bàsic de coneixement, d’allò que es veu fora i d’allò que s’observa dins. Les escultures que conformen l’exposició són una selecció de peces que, dins de l’obra artística de Marta Sánchez Luengo, estan relacionades amb el viatge, el trànsit o la recerca. Interpretades a partir d’elements relacionats amb el tren i el seu entorn, parlen d’aquest transcórrer que l’escultora intueix en tres temps: moviment, espera i observació.

En el seu treball de Marta Sánchez Luengo (Madrid, 1972) el gran protagonista és l’ésser humà observat en els seus diferents realitats. Així, en les seves escultures comparteixen importància l’estudi de la figura i el context en què aquesta es presenta. La creació i ús de l’escena s’ha convertit en una constant en el seu treball: des d’aquí ens parla de la complexitat de les circumstàncies en què s’ha de desenvolupar l’ésser humà com a persona, integrant la vida social-urbana amb l’íntima-personal .

A la imatge, “De ida y vuelta”, Marta Sánchez Luengo, 2011.

