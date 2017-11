Les dones taxistes de Serena De Sanctis al DOC Field 2017

annaïs miró

DOCfield Barcelona, el festival de fotografia documental de Barcelona, celebra la seva cinquena edició del 19 d’octubre al 30 de novembre de 2017 amb 25 exposicions que reflexionen sobre la mobilitat humana. El festival, que planteja interrogar el ciutadà a través de la fotografia documental, proposa una reflexió sobre les diferents formes de viatjar, ja sigui per necessitat o per desig, i com els itineraris i encontres resultants transformen la identitat humana i geogràfica. La fotògrafa Serena De Sanctis documenta el treball de les dones taxistas a la Índia. Les violacions en grup s’han convertit en un fet comú a la Índia, un país amb una de les taxes més altes de violència sexual del món. La terrible situació va fomentar que “Viira Taxis” amb base a Bombay, i la Fundació Azad de Delhi, comencessin a instruir dones joves perquè poguessin exercir com a taxistes, i així oferir un transport alternatiu i segur per a dones que viatgen soles. El projecte By a Girl de Serena De Sanctis neix per contribuir al final de la violència i les violacions de dones als carrers, donant-los el poder perquè puguin mantenir-se econòmicament.

Etiquetes: DOC Field 2017 · dones taxistes · FNAC · Serena de Sanctis