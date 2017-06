Les dicotomies visuals de Barry Wolfryd al Museu del Vidre

annaïs miró

Del 29 de juny de 2017 al 14 de gener de 2018, el Museu del Vidre, Real Fábrica de Cristales de La Granja, acull l’exposició Common ground de l’artista Barry Wolfryd. Barry Wolfryd (Los Ángeles, Califòrnia, 1952) és un artista que viu i treballa a Mèxic. La seva obra pictòrica està enfocada a la conciliació de diferents dicotomies que nodreixen la vida quotidiana. Mostra un interès per analitzar els objectes com a símbols i desplaçar-los de context per expandir el seu camp semàntico. Wolfryd s’apropia d’objectes i personatges de la cultura popular i els reinventa de manera que detona reflexions alhora que fa una crítica social amb una forta càrrega d’humor negre. Ell mateix, com a creador americà a Mèxic, és la prova d’un procés d’adaptació d’una cultura a l’altra, de la violentació de fronteres i traspassos de realitats. Malgrat que explora temes distintius, la base de tot el treball és la representació de símbols elaborats, icones i objectes que reconeixem conscients o intuïtivament. Tots estem vinculats en una cadena d’imatges populars que s’identifica com a “cultura”. La història humana és una història comuna i compartim la capacitat d’interpretar els elements simbòlics que representen el nostre patrimoni. Per a Wolfryd, la vida no és el retrat perfecte de les vacances, sinó una seqüència d’esdeveniments que es mantenen units només per la nostra insistència d’alguna cosa millor.

