Les darreres làmines de l’enginyós Chumy Chúmez

annaïs miró

La Biblioteca Nacional ha rebut la donació de nou vinyetes del dibuixant Chumy Chúmez, corresponents als seus darrers treballs publicats abans de morir. Feia 14 que es trobaven en un calaix de l’oficina d’El Semanal, on va col·laborar publicant acudits crítics, polítics i d’actualitat. Des de l’any 1989 fins a la seva mort, Chumy anava a la redacció del semanari per lliurar els seus dibuixos i recollir els que ja havien estat escanejats i publicats. Però aquests nou treballs no els va poder anar a recollir mai, a causa de la seva mort el dia 10 d’abril de 2003. Entre aquestes vinyetes, s’hi troba el seu darrer treball publicat, en ple esclat de la Guerra d’Irak. Es tracta d’una làmina en què es veu un canó disparant i un àngel que li diu a Déu: “Pare, pare, si segueixes permetent aquestes barbaritats, no aniràs al cel”. Més enllà de la seva presència habitual a El Semanal, el dibuixant Chumy Chúmez va publicar centenars de dibuixos en variades revistes i diaris, Triunfo, La Codorniz, Diario Madrid, ABC, Diario 16 o El Imparcial. L’enginy de les seves obres radicava en l’humor negre. La seva figura com a dibuixant d’acudits polítics va prendre consistència durant la dictadura franquista, ajudant al seu desprestigi sense cap més arma que l’enginy, el llapis i el paper, i durant la transició democràtica, anys en què va ser creador d’un prolífic treball al costat de companys com Forges, Peridis, el Perich o Mingote. La recent donació de les nou làmines tenen com a tema principal la guerra, associada als colors càlids, i la religió, representada amb colors freds. Acudits gràfics que encara ara mantindrien la seva vigència, realitzats en aquarel·la i ploma.

Etiquetes: BNE · Chumy Chúmez · vinyetes