Les cròniques domèstiques de Daniel Torres a l’IVAM

gisela chillida

L’IVAM (Institut Valencià d’Art Modern) al c/Guillem de Castro 118 de València obre les portes el proper 9 de març l’exposició Cas d’estudi. DANIEL TORRES. La casa. Crònica d’una conquesta. La mostra, que es podrà visitar fins al 4 de juny, reuneix una selecció d’al voltant cent dibuixos originals i esbossos que l’autor va produir per a la publicació La Casa. Crònica d’una conquesta, editada per Norma editorial en 2015.

La mostra exhibeix el treball que Daniel Torres (Teresa de Cofrentes, Valencia, 1958) desenvolupà durant set anys com una crònica de la vida quotidiana. Un projecte en el que combina la seva passió pel còmic amb un coneixement profund de l’arquitectura i la història. A La casa només hi ha un protagonista intangible: la llar. Els personatges, els escenaris són secundaris d’una narració que trasllada el focus d’atenció del lector de la trama entre els personatges al seu continent, deixant a les persones en un segon pla.

Els dos capítols triats entronquen amb l’evolució )de la llar dins el creixement de les ciutats que té lloc en els principis del segle XX, desenvolupant un discurs d’anàlisi de l’impacte en la quotidianitat de la translació del camp a la concentració urbana. La Casa és una col·lecció d’històries de les diferents llars que des dels orígens de la humanitat fins als nostres dies s’han constituït al llarg dels segles. A través d’una exhaustiva documentació i servint-se de l’agilitat narrativa que proporciona l’art seqüencial, Daniel Torres explora la història de l’home i la relació amb el seu refugi.

L’exposició inclou a més a més vuit petits electrodomèstics procedents de la Col·lecció Alfaro Hofmann de Godella, perquè com el mateix Daniel Torres indica al capítol Partir de zero, en qualsevol lloc d’Europa, “Les llars, no han de ser llocs on lamentar sinó llocs on festejar! I la decoració ha d’il·luminar també aquest nou estat de l’esperit. Es pinten les parets amb vives pintures plàstiques, s’usen papers pintats amb motius abstractes trets de l’art modern “, i continua,” La dimensió de tal salt en cinquanta anys és torbadora. Un exèrcit d’electrodomèstics, sortits, com els cotxes i els edificis, de la cadena de muntatge, envaeix la casa. Aquestes petites màquines canviaran la nostra forma de fer les coses. I la nostra forma de pensar-les “.

A la imatge, “La casa. Crònica d’una conquesta”, fragment de la pàgina 492, Daniel Torres, 2015.

Etiquetes: Daniel Torres · Institut Valencià d'Art Modern (IVAM)