Les “Ciutats fora de mapa” de Carme Aliaga a Espai G D’Art

La Galeria Espai G d’Art de Terrassa inaugura l’exposició de pintura Ciutats fora de mapa de l’artista Carme Aliaga.

La pròpia artista resumeix així l’essència de l’exposició: “Quantes vegades una vella postal o fotografia, una llum, un color, una olor ens transporta a un altre indret, a un altre temps, als nostres records. Una ciutat pot contenir totes les ciutats, les que hem visitat i les que ens queden per descobrir. Ciutats que no són el que semblen, fragments de ciutats, fragments de nosaltres mateixos. Les ciutats com a metàfora de la multiplicitat de temps diferents , on conviuen estrats temporals múltiples, restes sobre restes , pòsits, rastres d’altres moments… Ciutats que se succeeixen una sobre l’altra, sobre el mateix sòl, com les capes d’un quadre”

Ciutats fora de mapa s’inaugura el 22 d’abril a 2/4 de 8 del vespre i es pot visitar fins al 26 de maig a la Galeria Espai G d’Art (carrer La Palla, 10) de Terrassa.

