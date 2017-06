Les bruixes de De la Rue al Museu Lázaro Galdiano

annaïs miró

Del 22 de juny al 31 d’octubre de 2017 l’artista mexicana Denise de la Rue inaugurarà al Museu Lázaro Galdiano l’exposició Brujas, metamorfosis de Goya. Comissariada per Flavia de Hohenlohe, presidenta de Sotheby’s Espanya i Carmen Espinosa, conservadora en cap del Museu Lázaro Galdiano, la mostra constitueix la segona part del seu projecte “Ángelas y Brujas. Metamorfosis de Goya” un apropament a la pintura de Francisco de Goya des de la mirada contemporània de De la Rue. En aquesta ocasió el punt de partida ha estat el conjunt de sis obres d’“Asuntos de brujas” que Francisco de Goya va realitzar per encàrrec dels Ducs de Osuna per al palau d’“El Capricho”. L’artista ha realitzat fotografies de gran format fent sorgir un diàleg entre les obres de Goya i sis icòniques actrius espanyoles: Maribel Verdú, Bárbara Lennie, Inma Cuesta, Macarena García, Verónica Echegui i Adriana Ugarte. El resultat són creacions d’una gran força visual, reforçat per l’interès de l’artista en investigar la capacitat de les dones per transformar-se i empoderar-se. L’exposición inclourà, a banda de les fotografies, un vídeo de De la Rue dedicat al quadre “Las Brujas” en què hi participa l’actriu Bárbara Lennie.

