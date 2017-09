Les arquitectures del fotògraf Antonio Girbés arriben a Shiras Galeria

Shiras Galeria, carrer Vilaragut 3 de València, presenta del 14 de setembre al 18 novembre 2017 l’exposició individual VLC DC de l’artista Antonio Girbés (Tavernes de la Valldigna 1952).

Antonio Girbés artista d’un recorregut impecable, va estudiar a l’American School of Photography a Paris on va conèixer a Helmut Newton, Guy Burdin i va treballar amb Horst P. Horst el 1980. Els seus projectes expositius han donat la volta al món viatjant pels EUA, Rússia, Àustria i Itàlia. Posicionant dins el mercat de l’art per ser un artista amb una sensibilitat molt especial per crear i modelar obres a través de la seva mirada. L’artista amb la seva creació té la capacitat de crear un món a través de la fotografia i l’arquitectura, gràcies al seu coneixement i perfecció tècnica aconsegueix crear obres d’una magnificència única.

Aquests són els punts claus perquè la seva obra es pugui trobar en les més prestigioses col·leccions d’art privades i públiques com en la col·lecció Elena Ochoa Foster, Bàrbara Braniff, Fernando Rius Madrid, Col·lecció Hortensia Herrero, Col·lecció Banc de Sabadell, Col·lecció FEMSA Monterrey, Gabriele Henkel Düsseldorf, Hans Dichand Vienna, Estée Lauder New York, Musée de l Elysée Lausanne, Gianni Agnelli, Fundació “La Caixa”, Fundació Argentaria Madrid, Egon Von Fürstenberg, New York …

Antonio Girbés ens mostra el seu projecte “València Delirious City”, obra inèdita realitzada expressament per a l’espai expositiu de Shiras Galeria, comptarà amb la sala principal i l’Espai Refugi. A València, no s’ha vist una exposició d’Antonio Girbés en una galeria des de fa deu anys. El 2015 va mostrar el seu projecte “Refugis” a l’Almodí. Posteriorment, donant un pas ferm en la seva trajectòria artística exposa a l’any següent “Refugis et Misericòrdia”, a l’Abadia de Sant Giorgio Maggiore, XV Biennal d’Arquitectura de Venècia.

La mostra, “VLC DC”, és una oportunitat que ens permet conèixer València a través de la creació de l’artista i poder contemplar les arquitectures, des d’una altra perspectiva diferent i única. La mostra és sens dubte una experiència sensorial per descobrir i homenatjar la ciutat.

Sara Joudi, la directora artística de Shiras ens defineix la mostra, “Antonio Girbés, ha realitzat en el seu últim projecte un homenatge a la ciutat de València, amb la seva mirada tan singular i la seva sensibilitat ha aconseguit captar l’essència de la nostra ciutat”. Diversos crítics d’art i comissaris han escrit sobre el treball d’Antonio Girbés, en diferents mitjans de comunicació, com en catàlegs i premsa especialitzada.

Per exemple les paraules que li dedica Isabelle Fleuriet sobre l’actual mostra a Shiras, “El joc està en el cor del seu recorregut artístic, un joc de correspondències, de ritmes, de picades d’ullet, de referències a la història de l’art, d’homenatges tant als arquitectes de la modernitat que han sabut trencar amb les convencions, com als més clàssics. Les seves obres són totes o gairebé totes arquitectures desobedients “.

Javier Molins, va definir l’obra d’Antonio Girbés: “Ja no es tracta tan sols de cercar la bellesa, sinó d’anar més enllà i trobar el sublim. I és que, per a Antonio, el sublim pot residir tant en una llum intensa com en l’absència total de llum, o en l’atracció hipnòtica cap l’inabastable, una cosa que pot apreciar-se clarament en la seva nova obra “. Norman Foster va dir sobre la seva obra: “La primera vegada que vaig veure la seva feina em quedi desconcertat, On sóc? Estic sobrevolant l’edifici o estic en l’underground? “, Uns segons després va dir” En realitat és un punt de vista mental “.

A la imatge, fotografia d’Antonio Girbés.

