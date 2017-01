Les activitats de La Tèrmica baten el record de participants

El centre de cultura contemporània de la Diputació de Màlaga, La Tèrmica, ha conclòs l’any 2016 amb un nou rècord de participació en les seves activitats. Un total de 116.881 persones van participar en el seu ampli programa d’activitats tant a la capital com a la província de Màlaga, el que ha suposat un increment del 36% respecte a 2015.

Així ho ha donat a conèixer el president de la Diputació, Elías Bendodo, en la presentació de la nova programació del centre a la capital per al primer trimestre de l’any. Bendodo, que s’ha mostrat molt satisfet amb aquesta dada, ha repassat l’activitat del centre durant l’últim any. A més, ha felicitat l’equip de La Tèrmica pel seu treball en el quart aniversari del centre, ja que el centre va obrir les portes el 18 de gener de 2013.

En la presentació, el president ha estat acompanyat del diputat de Cultura, Víctor González; del director del centre, Salomó Castiel; l’escriptor i narrador Alfredo Tajan; l’escriptor i poeta Vicente Luis Mora; del doctor en Ciència Política de la Universitat Autònoma de Madrid Sebastià Escámez i dels actors de Surterráneo Teatre (Central de Actuants), així com d’altres col·laboradors de La Tèrmica.

“En aquest intens espai de temps, La Tèrmica s’ha convertit en un model que ha revolucionat la forma de plantejar la cultura a Màlaga i la província, convertint-se en un referent a nivell nacional i internacional”, ha precisat. Durant l’últim any, ha explicat Bendodo, les exposicions del centre i les que han anat itinerant per la província (un total de 34), han rebut 93.509 visites, i els tallers han comptat amb 7.605 inscripcions.

“La repercussió de la Tèrmica és inqüestionable, però no ens donem per satisfets i avancem una programació nova per a aquest trimestre per al que hem organitzat 120 activitats”, ha anunciat Bendodo. Una programació per a la qual s’ha comptat amb creadors i gestors locals, “que han aportat el seu talent perquè els alumnes, professionals i ciutadans de Màlaga i la seva província aprenguin, es formin i creixin personal i professionalment en els diferents àmbits de la cultura” , ha afirmat el president.

De fet, en aquests quatre anys, La Tèrmica ha comptat per a això amb 500 experts malaguenys per a això, encara que també ha estat molt important la col·laboració de creadors i intel·lectuals nacionals i internacionals, “que sens dubte han aportat major visibilitat a la programació, orientant les mirades del món de la cultura del país cap a la nostra província “, ha precisat Bendodo.

Més de 120 activitats de gener a març

La Tèrmica (avinguda dels Guindos, 48) acollirà durant els tres primers mesos de l’any un total de 120 activitats vinculades a la música, el teatre, la fotografia, la literatura, la cuina, la dansa, les noves tecnologies, la vida saludable , el cinema, la filosofia, la cuina, i l’art digital, entre d’altres matèries. Personatges rellevants de la vida cultural com Ray Loriga, Luis García Montero, Antonio García Porta, Kiko Veneno, Antonio de la Torre, Andrés Lima, i Francis Wolff, alguns de pròxims els convidats.

D’una banda arribaran a La Tèrmica exposicions exclusives, com ‘Retrats’, que de febrer a maig recorrerà a través de 40 fotografies l’extensa carrera d’un dels més grans creadors del retrat contemporani i de la fotografia de moda com és Michel Compte; o la mostra Faces, que oferirà 52 retrats d’actors i actrius que han passat pels films i les càmeres de la cineasta Isabel Coixet. A més, la fotografia periodística serà la protagonista de la nova cita de Photoespacio.

