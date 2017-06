“Lenta venganza de lo immóvil” o 3 dones i la natura, a La Gran

Del 15 de juny al 9 de setembre, La Gran, al carrer Claudio Moyano 16 de Valladolid acull “Lenta venganza de lo immóvil que immòbil”, una exposició que reuneix obres de Paula Anta (Madrid, 1977), Tamara Feijoo (Orense, 1982) i Ella Littwitz (Haifa, Israel, 1982), tres artistes que utilitzen la vegetació com a metàfora de la realitat sociocultural contemporània, com un element colonitzador de l’espai artificial construït per l’ésser humà.

Es tracta de la última exposició de la temporada 2016-2017 i La Gran reuneix aquestes tres artistes, inèdites a Valladolid, les quals, des del dibuix i la fotografia, però també l’escultura o la instal·lació, mostren un marcat interès comú per la botànica i l’estudi de la natura com a germen dels seus processos artístics. Per això, partint de l’anàlisi de l’estructura, les característiques i els processos vitals de la vegetació, utilitzen les plantes com un símbol, un vestigi des del qual al·ludir a altres realitats, ja tinguin un component espiritual, social, polític o estètic.

Així, mentre que per a Anta i Feijoo és important el viatge, l’observació i l’experiència in situ, per Littwitz ho és també la investigació històrica, la recerca de referències antropològiques o ideològiques que tinguin a veure amb la seva pròpia definició com a persona. D’aquesta manera, totes elles parteixen de la comprensió del medi que habiten per fer una lectura sociocultural més complexa, amb la qual establir els límits de l’acció humana en l’ecosistema i la resposta d’aquest a aquesta intrusió.

Per això, l’exposició Lenta venganza de lo immóvil -el títol s’ha pres d’uns versos d’Octavio Paz- es compon d’una sèrie de peces en les quals destaca la utilització del dibuix o el traç orgànic per mostrar com la Natura va ocupant lliure, silenciosa i pausadament l’espai modificat per la mà de l’home, en un intent de tornar al statu quo original previ a la seva intervenció.

Etiquetes: Ella Littwitz · La Gran · Paula Anta · Tamara Feijoo