L’avantguarda del 27 dibuixa a la Galeria Guillermo de Osma

La Galeria Guillermo de Osma, Claudio Coello, 4 de Madrid, presenta a partir del 7 de juny Dibuix del 27: Vanguardia sobre paper, una exposició dedicada a l’obra realitzada per artistes propers a la Generació del 27. La mostra estarà composta per més de 70 peces.

Des de finals de la dècada de 1910 i fins a la Guerra Civil a Espanya es produeix un intens moviment cultural, la “Edat d’argent de la cultura espanyola”, de la qual el seu exponent més conegut és la Generació literària del 27. També va ser un moment d’esplendor en la pintura, l’arquitectura, la música, el disseny, l’escenografia i les ciències.

L’exposició mostrarà la vessant plàstica d’aquest període, amb obres realitzades entre 1920 i 1939, per artistes lligats a la generació literària amb la qual van col·laborar estretament en llibres i revistes. Poetes com Lorca, Alberti i Celaya van ser esplèndids dibuixants i pintors; per la seva banda Bru Vila i Ramón Gaya van compaginar la seva vocació plàstica amb la literària.

Potser el punt de contacte més important entre la literatura i la plàstica, i fins i tot amb la música, l’arquitectura, la ciència o la pedagogia, és la introducció i consolidació d’una estètica d’avantguarda per primera vegada a Espanya. L’avantguarda deixa de ser l’escenari d’uns pocs personatges aïllats per definir-se com una proposta col·lectiva. La lírica de la poesia té un fidel reflex en les arts plàstiques, marcada en alguns casos per l’estètica neocubista (Joan Sandalinas, Antonio de Guezala, Maruja Mallo). Altres vegades s’acosta al surrealisme de l’escola de Vallecas i de l’entorn de la Residència d’Estudiants com és el cas d’Alberto Sánchez, José Moreno Villa, Gabriel Celaya o Benjamín Palencia. En altres casos està present la influència de la Tornada a l’Ordre com a dibuixos del mateix Pablo Picasso, Josep Togores, Pere Pruna, Nicolas de Lekuona, Gregorio Prieto o Federico Castelló; hi haurà obres dels artistes més parisencs, destacant a Celso Lagar, Francisco Bores, Manuel Angeles Ortiz i Ismael de la Serna; finalment està també present el vessant geomètrica amb obres de Joaquín Torres-García i el seu principal seguidor a Madrid, Luis Castellanos.

També es mostraran treballs fruit de la col·laboració existent entre els artistes, els escriptors i els músics. Destaquen els figurins que va realitzar Manuel Angeles Ortiz per a l’estrena a París l’obra Genoveva de Brabant del músic francès Eric Satie, o el dibuix de Juan Gris per l’escenografia del ballet Quadre Flamenc de Manuel de Falla. Es presentaran també altres obres relacionades amb món literari, entre elles un figurí de Benjamí Palència per a La Pájara Pinta de Rafael Alberti, un retrat de Rafael Barradas de l’actriu Catalina Bárcena per al Teatre Eslava de Madrid, o dos poemes il·lustrats, un Joaquín Torres-García basat en un text d’Alejandro Casona, un altre d’Alberti sobre el seu poema El Gall i un dibuix original de Ramón Gómez de la Serna per als seus Greguerías.

El collage serà present amb obres d’Alfonso Buñuel, del poeta ultraista Adriano de la Vall i de José Caballero, i la il·lustració amb diverses caricatures de Luis Bagaría i un dibuix de Nicolau de Lekuona per una portada de la revista Blanc i Negre.

Amb motiu de la mostra s’editarà un catàleg on es reproduiran totes les obres. L’exposició viatjarà posteriorment a Granada (Galeria Ruiz Linares) i a Sevilla (Galeria Carmen Aranguren).

A la imatge, Benjamín Palència, “Juan de las Viñas, Figurí per a La Pájara Pinta de Rafael Alberti”, cortesia de Guillermo de Osma.

Etiquetes: Galeria Guillermo de Osma