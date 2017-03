L’autoreflexió artística de Ryan Brown a la Galeria Max Estrella

annaïs miró

De l’1 d’abril al 20 de maig de 2017, la Galeria Max Estrella, al carrer Santo Tomés, 6, de Madrid presenta l’exposició Variations on a Theme, de l’artista Ryan Brown. Amb fama internacional, Brown utilitza el mitjà que més s’adequa al seu discurs conceptual. A través de qualsevol manifestació artística, Brown reflexiona sobre l’art, els artistes moderns i contemporanis, així com les narratives artístiques i històriques, els manifestos i els sistemes de mercat en què es recolzen. L’artista pren com a punt de partida el text del científic i filòsof Douglas Hofstadter, titulat Yo soy un extraño bucle, en què defineix la consciència com la dansa dels símbols en un cervell que alhora és percebuda per altres símbols estenent la dansa a cercles cada vegada més amplis. El tema de la mostra gira a l’entorn de l’autoreflexió i el diàleg intern a partir de la incorporació d’elements presents a gairebé totes les galeries però que no són considerats part de l’exposició, com ara fulles de premsa, catàleg de l’exposició, full de preus… La seva aproximació quan crea formes com el quadrat negre de Màlevitx té menys a veure amb el pensament decisiu i deliberat que amb el fet d’ubicar-se a ell mateix, a la seva ment i a les seves accions en certs processos de treball al voltant d’ell mateix. Està més interessat en visualitzar una certa consciència que sent en aquest moment que en expressar alguna posició crítica. Pensa que és necessari distingir quan una forma és emprada com a referència i quan és emprada com una forma Les seves formes són formes abans de ser referències. La manera com parlem de l’art Suprematista comparat amb l’art contemporani implica un llinatge històric que Brown considera problemàtic en termes de pensament creatiu. L’intriga com una cosa tan universal i immediata com un quadrat negre pot significar coses diferents en períodes diferents. El quadrat negre de Màlevitx va ser, en el seu temps, una força revolucionària, mentre que cada quadrat negre utilitza aquest punt de referència i els que el van seguir per establir nous codis i significats. El nostre estat actual d’hiperreflexivitat està guanyant amplària i perdent intensitat.

