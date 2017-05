Aleph i alumnes de batxillerat “Emboliquen” la plaça del Mercat

L’Associació Cultural Aleph i els estudiants de Batxillerat Artístic de Sant Feliu de Guíxols van “embolicar” la plaça del Mercat el durant el dilluns 22 de maig de 2017. Normalment els dilluns a migdia la plaça està més deserta que cap altre dia de la setmana.

Però el dia 22 al migdia, desenes de joves amb cintes de colors a la mà, corrent en un encreuament frenètic, l’han embolicat de dalt a baix en pocs minuts.

Es tractava de la “performance” organitzada per l’associació cultural “Aleph”, ideada per Alex Pallí i el grup Nubölaris i portada a terme per noies i nois de 15 a 17 anys de l’Institut Sant Elm com una pràctica del batxillerat artístic i de 4rt d’ESO en la qual han col·laborat els professors de dibuix.

Una obra efímera de coordinació de moviments que ha estat gravada pels mateixos alumnes i per membres d’Aleph i que es mostrarà en un vídeo a les xarxes socials.

A la imatge, fotografia del moment de “l’embolicament” de la plaça.

