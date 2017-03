L’Arxiu Municipal i el CRDI s’adhereixen a l’Open Data Day

L’Arxiu Municipal de Girona i el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) s’adhereixen per segon any a l’Open Data Day amb l’obertura de les dades disponibles sobre el patrimoni documental que preserven. Concretament, s’afegeixen en dades obertes els catàlegs de fotografies dels fons Martí Massafont (36.581 fotografies) i Salvador Crescenti (21.137 fotografies), el catàleg de correspondència del fons Josep Tharrats Vilà (292 registres), el catàleg de documents hebreus (90 registres) i l’inventari del fons Emili Casademont Comas.

L’objectiu d’oferir les dades obertes de catàlegs i inventaris és la seva potencial reutilització en qualsevol àmbit, ja sigui la recerca, la difusió o, fins i tot, la seva explotació econòmica. Per exemple, en l’àmbit de la recerca, ja sigui professional, acadèmica o personal, qualsevol persona podrà crear o millorar les seves pròpies bases de dades, creuar-les amb les d’altres arxius o centres o les que tinguin elaborades, georeferenciar-les, etc., amb un estalvi de temps molt considerable.

L’Open Data Day se celebra des de 2012, enguany el 4 de març, i pretén recopilar accions ciutadanes d’arreu del món orientades a desenvolupar aplicacions, alliberar dades, crear visualitzacions i publicar anàlisis utilitzant dades públiques obertes. És una iniciativa promoguda per Open Knowledge, una xarxa mundial sense finalitat de lucre que promou l’obertura de dades, el seu ús, la tecnologia i la formació per afavorir que les persones les reutilitzin per crear i compartir coneixement.

El conjunt de dades obertes de l’Arxiu i del CRDI es poden descarregar a:http://www.girona.cat/sgdap/cat/dades_obertes.php

A la imatge, Antoni Varés, any 1937. Autor desconegut.

