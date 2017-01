L’arxiu municipal custodiarà el patrimoni documental i material de Delphi

L’alcaldessa, Mercè Conesa, el representant de Delphi Diesel Systems, Daniel Alonso, i el president i el secretari del comitè d’empresa d’aquesta organització, José Antonio Moran i Esteban Rodríguez, respectivament, han signat els contractes de donació de béns documentals i materials per part de l’empresa Delphi i del seu comitè de treballadors al consistori.

D’aquesta manera, es crearà un fons específic, que rebrà el nom de Condiesel-Lucas-Delphi, que acollirà aquest conjunt de béns. Aquests inclouen els 160 elements en l’apartat del fons documental i el material del sistema d’injecció dièsel, amb maquetes de funcionament, mostres de bomba i de filtres de diverses característiques, i, fins i tot, la darrera bomba DFP6 fabricada.

Entre la donació, hi figura la documentació històrica de Delphi amb llibres numerats entre el 1955 i el 2001, setanta-sis àlbums de fotografies, contractes de transferència tecnològica i les actes del Consell d’Administració.

A través d’aquesta donació, es podrà conservar el patrimoni documental i material de l’empresa en aquells elements essencials. A més a més, aquests béns estaran a disposició dels investigadors que vulguin estudiar allò que Delphi ha representat i representa a Sant Cugat, ja sigui des d’un punt de vista empresarial, industrial i social, entre altres. En el transcurs de la signatura, Mercè Conesa ha agraït la col·laboració de totes les parts i ha manifestat que “Delphi i Sant Cugat tenen una memòria compartida, acompassada, i és de justícia que aquest arxiu històric es pugui quedar i consultar a Sant Cugat. Serà un tribut a totes aquelles persones que han dedicat la seva vida a l’empesa i, de retruc, també a la nostra ciutat”.

Delphi, una empresa històrica a Sant Cugat

Dedicada a la fabricació de components per a motors dièsel, l’any 1962 va iniciar-se la història d’aquesta empresa a Sant Cugat del Vallès, amb la implantació de Condiesel, que va ser la primera marca de la companyia. La factoria, que posteriorment va ser assumida per la multinacional Lucas i actualment forma part del grup Delphi, va canviar la història de la ciutat, ja que va ser la primera gran companyia industrial del municipi i va posar la primera pedra per transformar el Sant Cugat agrícola en la ciutat de grans companyies, indústria i serveis que és actualment.

Etiquetes: Daniel Alonso · Delphi Diesel Systems · Mercè Conesa