L’Arxiu General dedica una exposició al fotograf pioner Juan Orenes

L’Arxiu General de la Regió de Múrcia, Palau de Sant Esteve – Acisclo Díaz, s / n de Múrcia, acull a partir del 23 de març i fins a l’1 d’abril l’exposició Juan Orenes. Fotografia creativa 1960-1990, que reuneix al voltant de 80 imatges de l’autor murcià, un referent dins de la fotografia creativa o plàstica amateur a la Regió, especialment a finals dels anys 60 del passat segle.

Les fotografies de Juan Orenes (1927-2004) són el resultat de la combinació entre l’expressió documental i l’experimentació en l’ús del procés tècnic i en els jocs del clarobscur, el que li va permetre realitzar imatges de gran potència visual tant en la seva faceta antropològica com en els seus assajos compositius. Sempre interessat en la temàtica social i costumista, fotografià persones en les seves tasques quotidianes i en celebracions. És rellevant el seu treball al voltant de la Setmana Santa murciana, especialment de la processó del Divendres Sant, així com sobre penitents i auroros. Les seves imatges eren molt variades i incloïen també paisatges rurals i urbans, panoràmiques del Mar Menor i una curiosa sèrie sobre molins de vent.

La presència de Orenes a l’Agrupació Fotogràfica Murciana, de la qual va ser president, va jugar un paper determinant per la seva experiència i coneixements tècnics, garantint així la docència per als iniciats i la formació experimental fotogràfica en tots els sentits del terme.

Com tota agrupació fotogràfica de l’època, va trobar en els concursos el millor aliat per al desenvolupament i promoció dels seus membres. Tan sols dos mesos després de la seva creació, va convocar el primer Saló Regional de Fotografia, una trobada que es va celebrar durant els anys 1966 i 1967. Després d’aquesta primera experiència, es va realitzar un de nacional el 1968, que es va celebrar de forma consecutiva durant deu anys i dins el que es va lliurar el Premi Múrcia a la millor fotografia de tema murcià.

Les diferents accions realitzades des de l’associació, i comandades per Orenes, es van convertir en eixos vertebradors de la fotografia amateur a la Regió. Cal no oblidar que per ella van passar autors com Andrés Leandro, Àngel Bermejo, Benjamí Corbalán, Florentino González Pertusa, Francisco Caballero Espín, Francisco Quiroga, Germán Asensi, Joaquín Padilla, José Hernández Pina, José Treviño, Ángel Fernández Saura, i Francisco José Galera, entre molts altres.

La mostra que ara acull l’Arxiu General de la Regió se suma a altres exposicions com la Mostra de Fotògrafs Murcians 1950-1970, comissariada per Paco Salinas, també centrada en l’Agrupació Fotogràfica Murciana que va finalitzar la seva activitat l’any 1979.

A la imatge, fotografía de Juan Orenes.

Etiquetes: Arxiu General de la Regió de Murcia · Juan Orenes