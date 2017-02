L’Arxiu General de Múrcia i el millor fotoperiodisme de 2016

annaïs miró

L’Arxiu General de Múrcia repassa els esdeveniments més importants de l’any 2016 a l’exposició Fotoperiodismo. Región de Múrcia, inaugurada el 21 de febrer de 2017. A la mostra, 15 fotògrafs, membres de l’Associació d’Informadors Gràfics, relaten a través de les seves imatges els fets més importants de la regió murciana en àmbits com la cultura, l’esport o la política; moments de felicitat, però també desastres naturals com ara les inundacions recents en municipis com Los Alcázares. Les imatges exposades ofereixen diverses versions sobre la societat, les festes i tradicions, a través de les eleccions que s’han celebrat al llarg d’aquestes dècades. El fotoperiodisme té la finalitat de crear imatges amb l’objectiu de presentar una notícia, les imatges capacitades per expressar un sentiment davant del que ha esdevingut i sobretot presenten un impacte sobre l’espectador. L’origen del fotoperiodisme està molt vincular amb la fotografía documental, el sustentament teòric i pràctic de l’ activitat fotoperiodística es desprèn i alimenta del postulat dogmàtic que la fotografía documental (en la seva atribució de garantia testimonial de la veritat), es vincula indefectiblement al compromís de no modificar ni influir substancialment la realitat. La titular de Cultura va felicitar els integrantes d’aquesta associació. que acaba de celebrar les seves noces de plata, per ser any rere any, testimonis de la realitat de la Regió i del dia a dia de qui hi viu. La consellera va Noelia Arroyo també va celebrar la tasca realitzada a l’hora de transmetre-ho a la societat amb fotografies, narradores de petites i grans histories que són les nostres pròpies històries.

Etiquetes: Arxiu General de Múrcia · Fotoperiodisme