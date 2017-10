L’Arts Santa Mònica exposa les “Polititzacions del malestar”

Polititzacions del malestar sorgeix de la voluntat d’aprofundir en altres maneres de gestionar el malestar des dels processos creatius configurant un itinerari articulat per diverses experiències artístiques que perfilen el malestar a partir de la seva dimensió política, col·lectiva, i tornant a la societat el que invisibiliza. En la societat actual, el malestar es tracta, principalment, des de la psiquiatria i la psicologia conductista, que augmenten la medicalització dels neguits i en propicien una gestió passiva. Davant aquesta progressiva alienació, que s’articula des de les institucions hegemòniques, l’art es pot transformar en una via per cercar altres maneres de relacionar-se amb la inquietud, per assumir un rol actiu i responsable cap a la pròpia realitat.

Aquests processos creatius per gestionar el malestar, treballats mitjançant una dimensió individual i col·lectiva, participativa i política, mostren com l’art és un instrument per canalitzar els conflictes. La relació entre el que és íntim i el que és públic, vinculat al germen «d’allò que és personal és polític» i a «l’ètica de la cura», connecta amb la creació «d’altres maneres» de gestionar i polititzar el malestar des de la creació i potenciant així un pensament crític.

Aquesta mostra proposa una aproximació a diversos projectes i accions que ja s’han dut a terme dels artistes Francesc Abad, Nora Ancarola i Marga Ximénez, Pep Dardanyà, Domènec, Núria Güell, Josep-Maria Martín, Pilar Millán, Matilde Obradors, Carlos Pina, María Ruido i Eulàlia Valldosera per tal d’exposar i compartir la gestió del desassossec, de la vulnerabilitat, des de diversos prismes. En tots aquests projectes són essencials el procés, el compromís i una dimensió col·laborativa.

Les propostes de Rufino Mesa, Virginia García del Pino i del col·lectiu Enmedio han estat produïdes per Arts Santa Mònica amb la col·laboració de Bòlit en el marc del projecte Polititzacions del malestar.

Polititzacions del malestar, Processos creatius i experiències compartides es pot visitar al Claustre Max Cahner de l’Arts Santa Mònica del 18 d’octubre al 28 de novembre.

