L’artista turc Mert Sezgin exposa a l’Espai NauArt

annaïs miró

Del dia 27 de maig al 10 de juny de 2017, l’Espai NauArt, al carrer Espronceda, 154, de Barcelona acull l’exposició Voyage collection de l’artista turc Mert Sezgin. S’hi podran veure un conjunt de 14 obres, olis i acrílics pintats sobre fusta i tela de cotó durant els anys 2016 i 2017. En les seves teles Sezgin inclou moltes de les seves emocions, experiències vitals i valors i en cadascuna de les seves peces explica una història diferent. Destaquen títols tan suggerents com ara “Source”, “Salvation”, “Hope”,“Flow”, “Dialog”, “Enigma”, “Heart”. I és que per a Mert Sezgin: «La vida és un cicle etern i cap ésser viu mor. Tan sol canvia la seva forma i energia. I les emocions i la bondat són la font de la vida.» Degut a la professió del seu pare, que era militar, Sezgin recorre la geografia del seu país des de petit i s’impregna de la seva gran riquesa cultural, influència que avui és la pedra angular de la seva obra. Als anys noranta estudia pintura, escenografia i interpretació a la Universitat d’Ankara. L’any 1996 realitza la seva primera exposició de pintura a la ciutat d’Antalya. El 2010 es trasllada a Istambul on treballa intensament com a pintor i director i actor de teatre. Des de l’any 2016 viu i treballa a Barcelona. Sezgin és un gran admirador d’artistes europeus com Salvador Dalí, Gerhard Richter i Pablo Picasso, i a les seves pintures combina un estil abstracte lliure amb una clara expressió artística i una base surrealista.

