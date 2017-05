L’artista resident a EART María Jesús Olivos presenta la seva obra

Experimentem amb l’Art, c/ Torrijos, 68 de Barcelona presenta la mostra individual de l’artista resident María Jesús Olivos els dies 26 de maig de 2017 de 19h a 22h i el 27 de maig de 2017 entre les 10h i 13h.

Capturar la criatura – espacio és una mostra individual de l’artista resident María Jesús Olivos (Chile, 1986) on conviu la relació entre performance-dibuix i dibuix-perfomance. El muntatge es construeix a través de la relectura del treball de l’artista – que va des del 2010 fins a l’actualitat – posant èmfasi en la seva relació cos/espai i en la seva insistència en el concepte d’habitar.

Avui, considerant la seva condició d’immigrant, i en una cultura contemporània on les figures dominants són l’immigrant, l’exiliat, el turista, l’errant urbà, l’artista es planteja aquestes preguntes: “Com ‘habitar’ avui en la nostra situació nòmada? Quin és el rol de l’art en aquest context? L’art pot ser un mecanisme per prendre consciencia del nostre habitar? (viure i pensar l’art com a eina per jugar, construir, habitar la realitat).

Perfomance, esbós, fotografia i so se’ns presenten com a portals relacionals a una estructura de pensament que proposa llançar llum sobre la matèria en qüestió.

El 26 de maig tindrà lloc una performance de l’artista. El 27 de maig, es celebra una conversa – acció oberta a tothom que vulgui participar per expandir i desconstruir la proposta de l’artista.

A la imatge, obra de Maria Jesús Olivos.

