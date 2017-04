L’artista “Punk Medieval”, Agatha Pitié, exposa a Madrid

Michel Soskine Inc. acull la primera exposició individual a Espanya de l’artista francesa Agathe Pitié (1986), que s’inaugura el dia 4 de maig al carrer General Castaños, 9 de Madrid.

Agathe Pitié es descriu a si mateixa com una Artista Punk Medieval. La seva obra, inspirada en els mestres illuminati de l’Edat Mitjana, s’executa mitjançant el mètode de representació anomenat “horror vacui” per crear una cosmogonia on personatges mítics de l’antiguitat conviuen, amb un diàleg proper, al costat de icones de la cultura popular contemporània del segle XXI . A través de les seves composicions, lleons, cérvols, cabres, cargols, dracs, tortugues-ninja, conviuen al costat de criminals, soldats, bandes de màfies urbanes, reis i reines, en una alquímia personal on, un sol que plora o una lluna sorpresa o el foc suren sobre escenes en conflicte. Les referències que Agathe Pitié pren per la seva obra són infinites; l’espectador pot navegar per entre els seus dibuixos com ho faria per internet, saltant d’una referència visual a una altra. La disponibilitat i la velocitat a la qual accedim a la informació en el món actual ha canviat profundament l’estructura i el funcionament de la nostra societat, com també el desenvolupament personal de cada individu. Una cerca simple a internet ens dóna accés a una quantitat infinita d’informació que l’artista reordena i tria. El caràcter internacional i etern de les seves composicions és, al seu torn, un exemple clar de la cultura popular. La diversitat imaginada per Agathe Pitié, forma un sincretisme en què cada narració es descompon desfragmentant clàssics modes de representació. Pitié navega internet, i també el costat més profund del web, saltant d’enllaç a enllaç fins a trobar detalls des dels que extreu dades.

L’exposició de Pitié es pot veure del 4 de maig fins al 10 de juny.

