L’artista plàstic nord-americà Tom Sachs presenta pel·lícula al Festival RIZOMA

Rizoma és un Festival internacional que té la particularitat de combinar cinema, art i música amb un fort compromís amb la comunitat. La seva cinquena edició se celebra a Madrid en dues cites: la primera, del 24 al 28 de maig i la segona, al mes de novembre. Les seus principals de Rizoma són la Cineteca del Matadero, el CinemaDoré de la Filmoteca Espanyola i MediaLab.

Com cada any, Rizoma s’articula entorn a un concepte que cohesiona la seva programació multidisciplinària. Per aquest 2017, les diverses activitats s’articulen al voltant de la filosofia de la lògica difusa (fussy logic), el terme gris de la ciència, extrapolat a la cultura i a la societat. En un món cada vegada més polaritzat i extrem, l’equip del certamen considera important celebrar la tasca de la ciència a l’hora de demostrar que les zones més difícils de definir són aquelles que ens aporten idees amb visió de futur.

Després de l’aclamada participació, en anteriors edicions, de cineastes tan icònics com John Waters o David Lynch, que van apostar pels conceptes trash i trans respectivament, Tom Sachs encaixa a la perfecció amb la filosofia Fuzzy logic. Gràcies a la col·laboració de l’Ambaixada dels EUA, Sachs visita Rizoma i presenta la pel·lícula A space program, el 24 de maig a 2/4 de 9 del vespre a la Cineteca.

