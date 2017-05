L’artista multimèdia Walid Raad en conversa amb Carles Guerra

gisela chillida

L’artista multimèdia libanès Walid Raad conversarà amb Carles Guerra, director de la Fundació Tàpies sobre el seu univers creatiu, emmarcat en el dotzè Flow Sèries impulsat per la Fundació Han Nefkens i la Fundació Antoni Tàpies.

En la trobada, que se celebrarà el dilluns 29 de maig a la Fundació Antoni Tàpies, c/ d’Aragó, 255 de Barcelona, a les 19.30h. La participació és gratuïta prèvia inscripció.

Walid Raad presentarà els seus dos projectes en curs, The Atlas Group (1989-2004) i Scratching on things I could disavow (2007). The Atlas Group es centra en documents, fotografies, històries i situacions sobre les guerres libaneses de les últimes dècades. A Scratching on things I could disavow fixa l’atenció en la història de l’art en el món àrab, centrant-se en les emergents infraestructures per al desenvolupament creatiu dels artistes.

L’obra artística de Walid Raad inclou vídeo, fotografia i assajos literaris sobre la història contemporània del Líban, concretament en les guerres al Líban entre 1975 i 1991.

Flow Sèries, impulsat per la Fundació Han Nefkens, és un cicle de sis trobades que reuneixen a artistes de tot el món amb representants de l’escena local i internacional. Aquesta iniciativa busca donar a conèixer l’escena artística procedent de diversos continents i contextos a la ciutat comtal. Cada trobada gira al voltant d’un artista i les seves produccions, objecte d’una conversa seguida d’un còctel.

A la imatge, l’artista multimèdia libanès Walid Raad.

Etiquetes: Carles Guerra · Fundació Antoni Tàpies · Fundació Han Nefkens · Walid Raad